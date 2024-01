Speedy Hire Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Dividendenrendite von Speedy Hire liegt derzeit bei 7,91 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Speedy Hire im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,13 Prozent erzielt, was 19,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 8,95 Prozent, wobei Speedy Hire aktuell 18,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Speedy Hire ist insgesamt neutral, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Speedy Hire 33,26 GBP erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 33,65 GBP aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,17 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 31,76 GBP, was einer Distanz von +5,95 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".