Speedy Hire Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Speedy Hire hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 24,33 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 0,04 Prozent, und Speedy Hire liegt aktuell 22,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Speedy Hire derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,33 GBP, während der Kurs der Aktie bei 23,4 GBP um -27,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 29,1 GBP entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -19,59 Prozent. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Speedy Hire als "Neutral" bewertet werden. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich jedoch als besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.