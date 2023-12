Speedy Hire Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie von Speedy Hire wird aus verschiedenen Perspektiven bewertet, um Anlegern ein umfassendes Bild zu vermitteln. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 381,53 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" um 977 Prozent höher liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf der Grundlage der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Speedy Hire lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde über Speedy Hire in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Speedy Hire.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Speedy Hire-Aktie mit -0,66 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin.

Zusammenfassend wird die Aktie von Speedy Hire als "Neutral" bewertet, wenn sowohl fundamentale, sentimentale als auch technische Analysen herangezogen werden. Dies bietet Anlegern einen umfassenden Überblick über die Bewertung der Aktie.