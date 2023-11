Speedy Hire Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Ertragslage und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Speedy Hire liegt das aktuelle KGV bei 381. Andere Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weisen im Durchschnitt ein KGV von 31 auf. Aus fundamentaler Sicht ist Speedy Hire daher derzeit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Speedy Hire jedoch kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Speedy Hire-Aktie beträgt aktuell 81, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da Speedy Hire auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass überwiegend positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung.