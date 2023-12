Speedy Hire Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild für die Speedy Hire-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat im Vergleich zum Branchendurchschnitt unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auf fundamentalen Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie aktuell bei 381,53 liegt, was um 1061 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht als schlecht bewertet wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance von Speedy Hire in den letzten 12 Monaten um 12,53 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt und sogar um 17,18 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren-Branche, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hingegen weist Speedy Hire eine Dividendenrendite von 7,91 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,39 %. In Anbetracht dieser Differenz wird die Dividende als gut eingestuft.