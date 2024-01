Speedy Hire Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Speedy Hire wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Ebenso erfuhren die Stimmungsänderungen in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Speedy Hire in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte Speedy Hire in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,4 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 18,41 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Fundamental betrachtet ist Speedy Hire aus unserer Sicht überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 381,53 deutlich über dem Branchen-KGV von 36,07 liegt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet. Überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Somit ergibt auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.