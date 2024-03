Speedy Hire Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der Speedy Hire-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 32,6 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 26,15 GBP liegt, was einer Abweichung von -19,79 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 30,25 GBP liegt mit dem letzten Schlusskurs von 26,15 GBP deutlich darunter, mit einer Abweichung von -13,55 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Speedy Hire-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" hat die Speedy Hire-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,01 Prozent erzielt, was 23,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,09 Prozent, und Speedy Hire unterperformt aktuell um 21,92 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Speedy Hire liegt bei 69,64, was als neutral betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 von 57 deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird die Stimmung in Bezug auf die Speedy Hire-Aktie langfristig als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich und der Relative Strength Index, dass die Speedy Hire-Aktie derzeit eine negative Performance aufweist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.