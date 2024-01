Speedy Global Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Speedy Global-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 64,58 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Speedy Global.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Speedy Global ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,15 auf, was 87 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit einem KGV von 32,54. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Speedy Global-Aktie am letzten Handelstag bei 0,06 HKD lag, was einem Unterschied von -66,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,18 HKD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,08 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,06 HKD darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Speedy Global insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Speedy Global im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,99 Prozent erzielt, was 41,04 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,56 Prozent, und Speedy Global liegt aktuell 55,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.