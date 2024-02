Speedy Global Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisbewertung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Speedy Global hat derzeit ein KGV von 4,15, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat im Durchschnitt ein KGV von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Speedy Global im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als günstig betrachtet werden kann.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Speedy Global im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter" eine Rendite von -80,39 Prozent, was mehr als 76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 4,6 Prozent, während Speedy Global um 84,99 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung in den letzten 12 Monaten wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Speedy Global eine Ausschüttung von 0 % auf, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,22 %. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung von Speedy Global um 6,22 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, was zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Speedy Global-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 25, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist, sowie ein RSI25-Wert von 50, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.