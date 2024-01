Speedy Global Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Speedy Global-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht eine schlechte Performance, basierend auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage. Mit einem Durchschnitt von 0,17 HKD für den Schlusskurs liegt der letzte Schlusskurs bei 0,047 HKD, was einem Unterschied von -72,35 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -41,25 Prozent darunter. Insgesamt erhält die Speedy Global-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Speedy Global in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt die Performance der Speedy Global-Aktie eine Unterperformance von -100,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 85,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Speedy Global mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 6,15 Prozent, was zu einer Differenz von -6,15 Prozent führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.