Spectur Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Spectur wird in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet. Der Sentiment und Buzz, also die Kommunikation im Netz, zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als neutral bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Spectur-Aktie um -10 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Abweichung hin, was zu der Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien wurde Spectur in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spectur-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Spectur-Aktie in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird.