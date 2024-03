Spectur Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aktie der Spectur eine neutrale Einstufung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Spectur-Aktie beträgt der Wert des RSI7 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 für diesen Zeitraum 43,75 beträgt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Spectur-Aktie gemessen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen"-Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die sozialen Medien einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen ergab eine neutrale Haltung der Nutzer in Bezug auf die Spectur-Aktie. Die Themen, die in den sozialen Medien rund um Spectur diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Spectur-Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.