Spectur Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Spectur in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die geringe Häufigkeit von Diskussionen über Spectur und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen zu dieser Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Spectur-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,017 AUD weicht um -15 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 55,56, was darauf hindeutet, dass die Spectur aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 57 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen über Spectur veröffentlicht wurden. Insgesamt führte dies zu einer "Neutral"-Bewertung dieser Aktie.

Insgesamt erhält Spectur daher sowohl von der Stimmung der Marktteilnehmer als auch von der technischen Analyse her eine "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Bewertung.