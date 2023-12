Spectur Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung und Buzz um Spectur wurden über einen längeren Zeitraum genau beobachtet. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet, um interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu erhalten. Die Diskussionsintensität war dabei mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer neutrale Einstufung führt.

In den sozialen Medien zeigte sich ein ähnliches Bild, da die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich neutral gegenüber Spectur eingestellt waren. Es gab zwar an einem Tag eine Diskussion über negative Themen, jedoch fehlte eine positive Diskussion völlig. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Spectur daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Spectur-Aktie zeigt einen deutlichen Abwärtstrend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Wert beträgt 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,017 AUD lag, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Sowohl für den langfristigen als auch den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt ergibt sich damit eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Spectur liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Spectur daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".