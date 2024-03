Spectur Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Spectur-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der Kurs liegt derzeit bei 0,022 AUD und ist damit um 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen kann sich die Aktie mit einer Distanz von ebenfalls +10 Prozent zum GD200 sehen lassen. Somit erhält sie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so wurde in den letzten zwei Wochen neutral über die Spectur-Aktie diskutiert. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft.

Auch der langfristige Blick auf das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Spectur-Aktie auf eine "Neutral"-Bewertung hinausläuft. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Abschließend wurde die Spectur-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die Spectur-Aktie also auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung verzeichnen.