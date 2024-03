Spectrumone publ AB Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Spectrumone-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen aktuellen Wert von 0,29 SEK über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,2415 SEK, was einer Differenz von -16,72 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,26 SEK, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-7,12 Prozent Abweichung), was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Spectrumone-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen beeinflussen. Bei Spectrumone wird eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Spectrumone zeigt einen Wert von 77,89, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung in den letzten Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.