Spectrumone publ AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Spectrumone-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spectrumone-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der aktuelle Wert bei 55,81, was weder als überkauft noch als -verkauft gilt, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 60 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Spectrumone-Aktie also auch von Seiten des RSI ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,29 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 0,2445 SEK liegt, was einer Abweichung von -15,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,26 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Spectrumone veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Schlecht".