Spectrumone publ AB Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Spectrumone-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,32 SEK liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,283 SEK weicht davon um -11,56 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,28 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +1,07 Prozent abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Spectrumone-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot stand und größtenteils neutrale Einstellungen an einem Tag aufgezeichnet wurden. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Spectrumone unterhalten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Spectrumone-Aktie liegt der RSI aktuell bei 69,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Spectrumone-Aktie basierend auf dem RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Spectrumone in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.