Spectrumone publ AB Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung der Anleger bei Spectrumone in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Es wurde beobachtet, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Spectrumone innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind, mit einem RSI von 66,67. Diese Situation wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Spectrumone derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie (0,26 SEK) um -10,34 Prozent über dem GD200 von 0,29 SEK liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Wertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".