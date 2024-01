Spectrumone publ AB Aktie: Es geht auch anders!

Die Spectrumone-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,31 SEK bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,2495 SEK, was einem Rückgang von 19,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,28 SEK zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-10,89 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine durchschnittliche Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung hin.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Einstellung. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Spectrumone daher auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 57,34, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet und bei 64 liegt, führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Spectrumone somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und "Neutral"-Bewertungen hinsichtlich des Sentiments, der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index.