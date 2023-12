Spectrumone publ AB Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Spectrumone in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Spectrumone daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Spectrumone von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes kann man über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Zusammenfassend lässt sich also für Spectrumone in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" festhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Spectrumone bei 76,92. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Spectrumone verläuft aktuell bei 0,31 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 0,255 SEK liegt, was einen Abstand von -17,74 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -8,93 Prozent und führt somit zu einem "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich für Spectrumone in diesem Bereich ein Gesamtbefund von "Schlecht".