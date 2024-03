Spectrumone publ AB Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die öffentliche Meinung, insbesondere in Bezug auf Aktien. Bei Spectrumone wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was bedeutet, dass sich keine signifikanten Veränderungen ergeben haben. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch überwiegend negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Spectrumone wird der 7-Tage-RSI als neutral eingestuft, da er bei 43,75 Punkten liegt. Auch der 25-Tage-RSI ergibt ein neutrales Rating von 55,56 Punkten.

Die technische Analyse der Spectrumone-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,2485 SEK lag, was einem Rückgang von 14,31 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Spectrumone in Bezug auf die Diskussionsintensität, eine schlechte Anleger-Stimmung und eine gemischte Bewertung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse.