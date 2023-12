Spectrumone publ AB Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Spectrumone wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,38 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,03 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend negatives Stimmungsbild gegenüber Spectrumone. In den letzten Tagen dominierten negative Themen und es gab kaum positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Spectrumone eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Spectrumone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,32 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,288 SEK liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen nur eine geringe Abweichung von +2,86 Prozent aufweist.

Zusammenfassend erhält die Spectrumone-Aktie damit insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse.