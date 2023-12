Spectrum Global Solutions Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von High Wire Networks beträgt derzeit 0,37, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung gegenüber High Wire Networks wird auch positiv bewertet, da Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist High Wire Networks derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Professionelle Dienstleistungen") von 2,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der High Wire Networks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,07 USD weicht somit um -30 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die High Wire Networks-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.