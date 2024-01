Spectrum Global Solutions Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Aktie von High Wire Networks wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0,37 liegt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" eine Unterbewertung um 99 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 90,57, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 58,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der High Wire Networks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,0675 USD weicht somit um -32,5 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet High Wire Networks derzeit keine Dividende aus und weist somit eine Rendite von 0 % auf, was 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die High Wire Networks-Aktie, wobei fundamentale und technische Analysen auf Schwächen hinweisen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.