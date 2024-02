Spectrum Brands Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Spectrum Brands verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 129,44 Prozent, was einer Underperformance von -109,48 Prozent für Spectrum Brands entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 78,46 Prozent, wobei Spectrum Brands 58,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeordnet.

In den letzten zwei Wochen wurde Spectrum Brands von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung von "Gut" zu.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Spectrum Brands-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Die aktuellen Bewertungen zeigen 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen. Kurzfristig gesehen ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen innerhalb eines Monats. Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 89 USD, was einer potenziellen Performance von 6,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominenter Signalindikator der technischen Analyse, zeigt bei Spectrum Brands ein Niveau von 37,03, was zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 40,19 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.

