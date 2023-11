Spectrum Brands Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Spectrum Brands wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") mit einer Rendite von 35,34 Prozent bewertet, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushaltsprodukte"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 176,56 Prozent lag, liegt Spectrum Brands mit 141,23 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Spectrum Brands bei 44,08. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten der Spectrum Brands 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Spectrum Brands. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 23,54 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 84,5 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Spectrum Brands ausgetauscht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher für die Spectrum Brands eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Branchenvergleich, dem Relative Strength Index, der Analysteneinschätzung und der Anlegerstimmung.