Spectrum Brands Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für Spectrum Brands einen Wert von 27,48 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 18, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Spectrum Brands-Aktie somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Spectrum Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 81,1 USD weicht somit um +9,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 74,92 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Spectrum Brands-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Spectrum Brands. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Analysteneinschätzung erhielt Spectrum Brands in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen, wovon 2 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 84,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (81,1 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung der Analysten. Insgesamt erhält Spectrum Brands somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.