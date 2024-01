Spectrum Brands Aktie: Das hat Gewicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Spectrum Brands ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Anleger beschäftigten sich besonders mit den positiven Themen rund um Spectrum Brands, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Spectrum Brands-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") und der "Haushaltsprodukte"-Branche liegt die Rendite von Spectrum Brands deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.