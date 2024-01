Spectrum Brands Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Spectrum Brands hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Verbrauchsgütersektors eine Rendite von 23,76 Prozent erzielt, was mehr als 134 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der Haushaltsprodukte-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei 675,05 Prozent, wobei Spectrum Brands mit 651,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen erhält Spectrum Brands insgesamt ein "Gut"-Rating. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 84,50 USD, was eine Potenzial von 10,97 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 91,82, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 31,66, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild für Spectrum Brands hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls negativ bewertet wird.

Zusammengefasst erhält Spectrum Brands in verschiedenen Kategorien ein "Schlecht"-Rating basierend auf der Analyse von Analysteneinschätzungen, technischen Indikatoren und dem Stimmungsbild in den sozialen Medien.

