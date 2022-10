Spectrum Brands Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Am 06.10.2022, 01:41 Uhr notiert die Aktie Spectrum Brands an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 42.39 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Spectrum Brands haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Spectrum Brands weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,31 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Haushaltsprodukte") von 2093,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 2089,6 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Spectrum Brands-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Spectrum Brands-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Spectrum Brands vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 121,83 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 187,41 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (42,39 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Spectrum Brands somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die Spectrum Brands ist mit einem Kurs von 42,39 USD inzwischen -29,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -47,74 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.