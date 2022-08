Spectrum Brands Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Kurs der Aktie Spectrum Brands steht am 29.08.2022, 09:41 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 65.59 USD. Der Titel wird der Branche "Haushaltsprodukte" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Spectrum Brands einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Spectrum Brands jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Spectrum Brands als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Spectrum Brands vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 121,83 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 85,75 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 65,59 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Spectrum Brands niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 2104,78 Prozentpunkte (2,1 % gegenüber 2106,88 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Spectrum Brands derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 87,45 USD, womit der Kurs der Aktie (65,59 USD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 73,4 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -10,64 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".