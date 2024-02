Spectrum Brands Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Spectrum Brands-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 76,89 USD, während der aktuelle Kurs bei 83,69 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +8,84 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 79,56 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +5,19 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Spectrum Brands in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Ansichten wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Spectrum Brands-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,19) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Spectrum Brands basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die charttechnische Analyse eine positive Entwicklung, während die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien gemischte Signale senden. Der RSI deutet ebenfalls auf eine neutrale Position hin. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.