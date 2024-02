Spectris Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Aktuelle Analyse der Spectris-Aktie

Investoren, die derzeit in die Aktie von Spectris investieren, können eine Dividendenrendite von 2,12 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten bedeutet dies jedoch einen geringeren Ertrag von 8,44 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Spectris in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke für Spectris festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spectris bei 27. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 77,6) ist dies jedoch unter dem Durchschnitt (ca. 64 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Spectris damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Spectris-Aktie derzeit -0,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +3,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.