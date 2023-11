Spectris Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie von Spectris wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 22,61 und ist damit insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 70,03 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in Bezug auf die fundamentale Analyse das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich hat Spectris in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,9 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -3,77 Prozent, was bedeutet, dass Spectris im Branchenvergleich um +10,67 Prozent outperformt. Im Bereich "Informationstechnologie" betrug die durchschnittliche Rendite -12,37 Prozent, wobei Spectris um 19,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Outperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Spectris eingestellt waren. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Spectris daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Spectris derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 3464,93 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (3358 GBP) um -3,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3240,9 GBP, was einer Abweichung von +3,61 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".