Spectris Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse des RSI ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Spectris heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass Spectris überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,56 Punkten, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Spectris mit einer Rendite von 8,49 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,06 Prozent. Auch hier übertrifft Spectris mit einer Rendite von 13,55 Prozent die Branchenleistung. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen für Spectris abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten jedoch eine mögliche Abnahme des Aktienkurses um -20,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält die Spectris-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Spectris aktuell bei 3478,05 GBP, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3750 GBP, was einem Abstand von +7,82 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist die Spectris-Aktie mit einer Differenz von +13,48 Prozent ein positives Signal auf. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Gut".

