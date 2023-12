Spectris Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Spectris":

Der britische Technologiekonzern Spectris wird derzeit anhand verschiedener Kriterien analysiert. Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 25,66 liegt. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 73,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Spectris einen Wert von 3474,68 GBP, während die Aktie selbst bei 3650 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +5,05 Prozent zum GD200 und von +11,75 Prozent zum GD50, was insgesamt eine positive Bewertung ergibt.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 9,31 Punkten und der RSI25 bei 23,78, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist. Insgesamt erhält Spectris in diesem Bereich ebenfalls eine positive Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment spielt eine Rolle in der Analyse der Aktie. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Einschätzung von Spectris aufgrund verschiedener Kriterien, darunter fundamentale Kennzahlen, technische Analyse und Anleger-Sentiment.