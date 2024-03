Spectris Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den sozialen Netzwerken herrschte in letzter Zeit überwiegend eine positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen eine positive Richtung, was über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg gilt. Auch in den letzten Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Spectris ausgetauscht. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment entsprechend positiv ein.

Bei der technischen Analyse der Aktie wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Aktuell weist der RSI für Spectris einen Wert von 95,6 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher das Signal "Schlecht" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich insgesamt die Einstufung des RSI als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Spectris derzeit bei 28 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 28,03 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Branchenvergleich ist dies 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Spectris in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,23 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -9,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,88 Prozent im Branchenvergleich für Spectris. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 23,67 Prozent über dem Durchschnittswert überzeugt. Diese überdurchschnittliche Entwicklung führt zu einem positiven Rating für Spectris in dieser Kategorie.