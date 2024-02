Spectris Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Spectris wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" bewertet und zeigt eine Rendite von 16,23 Prozent, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,63 Prozent aufweist, liegt Spectris mit 22,86 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene wird Spectris im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 28,03 im Vergleich zum Branchen-KGV von 77,86, was einer Differenz von 64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Spectris-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 2975 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -19,49 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist daher "Schlecht". Insgesamt erhält Spectris von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Spectris von 3695 GBP mit +6,33 Prozent Entfernung vom GD200 (3475,12 GBP) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3634,08 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Spectris-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.