Spectris Aktie: Chancenlos!

Die Analysten haben eine gemischte Einschätzung für Spectris abgegeben. In den letzten 12 Monaten gab es 4 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Spectris liegt bei 2975 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -19,2 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Spectris ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in jüngster Zeit intensiver diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Spectris beträgt 2,12 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu einer neutralen Gesamteinstufung für Spectris.