Spectris ADR Aktie: Der weitere Knall!

Während der letzten Wochen hat die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Spectris eine negative Wendung genommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich gerutscht, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie ein "Schlecht"-Rating verpasst.

Auch die Aufmerksamkeit der Anleger für Spectris ist rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt also ein "Schlecht"-Rating aufgrund des geringen Interesses und der negativen Stimmung in den sozialen Medien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Spectris auf Basis des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis positiv bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 9,31 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 von 23,78 weist auf eine überverkaufte Situation hin, weshalb Spectris in diesem Punkt ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Dividendenrendite schneidet Spectris im Vergleich zur Branchendurchschnitt schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent liegt das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,22 Prozent. Daher erhält Spectris in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigen die Bewertungen von Analysten ein gemischtes Bild. Von 6 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 2975 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -18,49 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Analyse erhält Spectris ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spectris derzeit gemischte Bewertungen erhält, wobei die Stimmung in den sozialen Medien und die Dividendenrendite als negativ bewertet werden, während die RSI-Analyse und die Analystenbewertungen ein gemischtes Bild zeigen.