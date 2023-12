Spectris ADR Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Spectris in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Spectris wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Spectris als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als gut, 2 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 2975 GBP, was einer Erwartung von -21,5 Prozent entspricht. Daher vergeben wir die Bewertung "Neutral" auf Basis aller Analystenschätzungen.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Spectris eine Performance von 8,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -5,06 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +13,55 Prozent bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,26 Prozent im letzten Jahr, und Spectris lag 17,75 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Spectris im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Spectris, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".