Spectris ADR Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die technische Analyse der Spectris-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 3478,05 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 3750 GBP einen Abstand von +7,82 Prozent hat, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3304,66 GBP, was einer Differenz von +13,48 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz wird die Aktie von Spectris als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2975 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3750 GBP einer potenziellen negativen Veränderung um -20,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" empfohlen.

Fundamental betrachtet wird die Spectris-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,66 liegt der Abstand zum Branchen-KGV bei 73,91 bei 65 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Spectris ADR-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Spectris ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Spectris ADR-Analyse.

Spectris ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...