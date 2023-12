Spectris ADR Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Analyse von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung rund um das Unternehmen. Die Analysten haben sich in diesem Zusammenhang mit Spectris auf sozialen Plattformen befasst und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Spectris diskutiert. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" bezüglich der Stimmung.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse fällt auf, dass Spectris mit einer Rendite von 8,49 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 16 Prozent darüber liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ist die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -4,59 Prozent, wobei Spectris mit 13,08 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Spectris mit 3807 GBP inzwischen um +14,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,37 Prozent, wodurch die Aktie auch aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 25 liegt. Für jeden Euro Gewinn von Spectris zahlt die Börse also 25,66 Euro. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist das KGV von Spectris um 66 Prozent niedriger. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 74, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.