Spectris ADR Aktie: Der Knaller!

Die britische Firma Spectris hat eine Dividendenrendite von 2,58 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt eine Differenz von -7,54 Prozent im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von Spectris von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Spectris-Aktie derzeit bei 3486,97 GBP, während der Aktienkurs bei 3719 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +6,65 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3386,84 GBP, was einer Distanz von +9,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Spectris-Aktie liegt bei 59, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkaufssituation und erhält daher die Bewertung "Gut". Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Spectris eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Spectris somit als "Gut"-Wert bewertet.