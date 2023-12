Spectris ADR Aktie: Gigantischer Hammer!

Das britische Unternehmen Spectris wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,66 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 73,61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und erhält deshalb eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Gemäß den Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten wird die Spectris-Aktie von 4 Analysten als "Gut", von 2 als "Neutral" und von keinem als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Spectris, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 18,49 Prozent fallen, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Spectris von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Spectris liegt derzeit bei 2,58 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,22 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Spectris-Aktie mit 3474,68 GBP angegeben, während der aktuelle Kurs bei 3650 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 5,05 Prozent zum GD200 bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 3266,32 GBP, was zu einem Abstand von 11,75 Prozent und einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Spectris in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt die Bewertung auf fundamentalen, analytischen und technischen Ebenen, dass die Spectris-Aktie gemischte Bewertungen erhält und Investoren sollten alle Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung treffen.