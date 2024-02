Spectral Medical-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Spectral Medical-Aktie liegt bei 77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,7, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Spectral Medical.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Spectral Medical auf 0,37 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,58 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +56,76 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,5 CAD, was darauf hinweist, dass die Aktie mit +16 Prozent Abstand auch aus dieser Sicht ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 1,88). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Spectral Medical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Spectral Medical verzeichnet werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut". In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Spectral Medical daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.