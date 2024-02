Spectral Medical Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Die Spectral Medical-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,37 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,58 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +56,76 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,5 CAD, was zu einem Abstand von +16 Prozent führt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent und liegt damit 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Spectral Medical-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Spectral Medical eine Rendite von 93,65 Prozent, was mehr als 112 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -17,45 Prozent, wobei Spectral Medical mit 111,1 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Spectral Medical-Aktie liegt bei 77 und wird daher als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 40,7, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Spectral Medical.