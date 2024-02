Spectral Medical Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse zeigt, dass die Spectral Medical Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 68,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls ein "Neutral" Signal mit einem Wert von 36. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einstufung für die RSI.

Im Bereich der technischen Analyse erhält die Spectral Medical Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um +62,16 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +22,45 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt sich die Spectral Medical Aktie mit einer Rendite von 93,65 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,45 Prozent aufweist, liegt Spectral Medical mit 112,11 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Spectral Medical Aktie zeigen in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Spectral Medical Aktie somit in dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.