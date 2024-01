Spectral Medical Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Spectral Medical-Aktie hat in den letzten Tagen einen positiven Kursverlauf verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 0,485 CAD liegt sie 42,65 Prozent über dem GD200 (0,34 CAD). Auch im Vergleich zum GD50, der bei 0,38 CAD liegt, zeigt sich ein positiver Trend von +27,63 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wird der Kurs daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Spectral Medical jedoch in den letzten Wochen eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen nicht besonders auffällig, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Gesundheitspflegebranche hat die Spectral Medical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 21,54 Prozent erzielt, was 41,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -24,02 Prozent um 45,55 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Spectral Medical-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im langfristigen Vergleich ergibt sich jedoch ein neutraler RSI-Wert, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf der Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.